2024 yılında ihracatta iyi bir ivme yakalayan Egeli madenciler, 2025 yılına pazarlama ve sürdürülebilirlik odaklı yeni URGE Projesi ve ABD’nin Las Vegas kentine yönelik düzenleyeceği sektörel ticaret heyeti ile hızlı bir başlangıç yapacak.İZMİR (İGFA) - Egeli maden ihracatçıları 2024 hedefini iki ay önce tutturdu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, üyelerin mevcut şartlarda her geçen gün gerileyen rekabet kabiliyetini artırabilmek, daha çok firmamızı proje desteğinden faydalandırabilmek amacıyla mevcut projemize ek olarak 2025 yılında “Doğaltaş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurtdışı Pazarlama” URGE projesi başlatacaklarını söyledi.

Başkan Alimoğlu, “Doğaltaş sektörümüz için büyük bir fırsat sunan “Surfaces Event 2025” etkinliği, 27-30 Ocak tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas kentinde düzenlenecek. Birliğimiz bu prestijli etkinlik kapsamında bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edecek. Heyetimiz, ABD'nin önemli doğaltaş kuruluşlarından biri olan Natural Stone Institute (NSI) ile ortaklaşa düzenlenecek. Akabinde, Şubat ayında Birleşik Krallık ve Polonya, Nisan’da Romanya ve Sırbistan, Mayıs’ta ise Kazakistan’a ve Avustralya’ya heyet düzenlemek üzere çalışmalarımıza başladık. 2025 yılında firmalarımız iş bağlantılarını daha da genişletecek.” dedi.

FUARLAR SEKTÖRÜN OLMAZSA OLMAZI

2025 yılında, Dünya’nın en önemli doğaltaş etkinliklerinden olan ve 16-19 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenecek Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na 12. Kez Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştireceklerini ifade eden Alimoğlu “Sektörümüzün en önemli pazarlarından olan Çin’de düzenlenen bu fuara yönelik milli katılım organizasyonu, 2025’te fuarın en hareketli holü olan A6’da yer alacak. Sektörümüzün katılımını bekliyoruz. Yeni yerimizin firmalarımıza büyük bir avantaj sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Fuarlarda boy göstermenin doğaltaş sektörünün olmazsa olmazı olduğunu söyleyen Alimoğlu, “Önemli pazarlarımızda yer alan fuarlarda boy göstermediğimizde, yerimizin hemen rakip ülkeler tarafından doldurulduğunu görüyoruz. Bu da sonraki dönemde o pazarda kayıplar yaşamamıza neden oluyor. Bu yüzden Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’na ilave olarak; Şubat ayında Londra’da düzenlenecek Surface Design Show ve Ilsan (Güney Kore)’da düzenlenecek Korea Build Week Fuarları’nda Türk doğaltaşını tanıtmak amacıyla yer alacağız” dedi.