Maden ihracatçıları yüzde 10 gümrük vergisiyle ABD pazarında konumunu güçlendireceğine inanıyorİZMİR (İGFA) - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın, yeni gümrük vergileri kararı sonrasında yüzde 10’luk gümrük vergisi diliminde kalan Türk doğal taş sektörü, Avrupa ve Uzakdoğulu rakiplerine göre ABD pazarında konumunu güçlendireceğine inanıyor.

Türkiye’den ABD’ye yapılacak doğal taş ihracatında yüzde 10 gümrük vergisine ilave bir vergi yükünün söz konusu olmadığına dikkati çeken Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye’ye yönelik verginin düşük tutulmasını olumlu bulduklarını, yıllık 3,5 trilyon dolarlık ithalat yapan ABD’ye 2024 yılında 432 milyon dolar olan doğal taş ihracatımızın kısa vadede 500 milyon doları, uzun vadede 1 milyar doları aşmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin 2024 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan Alimoğlu, “ABD’nin yeni gümrük vergileri politikasına göre; Türkiye ile benzer ürünler ihraç eden İtalya ve İspanya gibi Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 20 ek vergi uygulanıyor. Biz Türk doğal taş üreticileri ve mermercileri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şartlar ne olursa olsun üretime, istihdama, ihracata devam edeceğiz. Endişe duyulacak bir durum yok. Ocak ayında ABD’ye bir sektörel ticaret heyeti düzenlemiştik. Türk doğal taşlarına ilgili canlı bir pazar var” diye konuştu.

MADEN İHRACATÇILARI DÜNYANIN HER YERİNDE

2024 yılında İzmir Marble Fuarı kapsamında Almanya, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan gibi birçok ülkeden alıcıları bir araya getirerek Alım Heyetleri düzenledikleri bilgisini veren Alimoğlu, bu tür organizasyonların sektörün uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve ticaret hacminin artmasına büyük katkı sağladığını söyledi.

"9-12 Nisan 2025 tarihlerinde 30. Kez düzenlenecek olan İzmir Marble Fuarı’nda Güney Kore, Fransa, Azerbaycan, Kanada, Suudi Arabistan ve Hindistan’dan katılımcılarla yeni bir Alım Heyeti gerçekleştireceğiz" diyen Alimoğlu, "Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde, Orta Doğu’nun önemli ticaret merkezlerinden Dubai’ye Big 5 Dubai Expo’ya paralel olarak Sektörel Ticaret Heyeti organize ettik. Ocak ayında, TİSE Fuarına paralel olarak ABD’nin Las Vegas ve Los Angeles şehirlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti düzenledik. Şubat ayı içerisinde İngiltere’deki Surface Design Show kapsamında düzenlediğimiz Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu ile başarılı organizasyonlarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Mayıs ayı içerisinde Avustralya’nın Sidney şehrine bir Sektörel Ticaret Heyeti düzenleyeceğiz. Ege Maden İhracatçıları Birliği olarak dünyanın her yerindeyiz. Tüm üyelerimizin yeni pazarlar bulabileceği veya pazar paylarını arttırabilecekleri en önemli etkinlikleri hizmetlerine sunmak için çalışıyoruz" diye konuştu.