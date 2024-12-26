Maden ihracatçıları, 2025 yılında Çin Xiamen Fuarı'na Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Milli Katılım Organizasyonuyla katılırken, ABD, Polonya, İngiltere, Romanya, Sırbistan, Avustralya ve Kazakistan’a sektörel ticaret heyetiyle giderek ihracatlarını artırma mücadelesi verecekler.İZMİR (İGFA) - Ege Maden İhracatçıları Birliği, ihracattaki artışın sürdürülebilir olması için 2025 yılı için yoğun bir pazarlama takvimi oluşturdu.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Muğla Mermerciler Derneği iş birliğinde düzenlenen “Maden Sektör Buluşması”nda konuşan Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Çin’de Xiamen Fuarı’na milli katılım organizasyonu yapacaklarını dile getirdi.

“Hayatımız Maden” mottosuyla üretmeye ve ihracat yapmaya 2025 yılında da devam edeceğiz” diyen Alimoğlu, “Çin Xiamen Fuarı Milli Katılım Organizasyonu yanında 2025 yılında ABD, Polonya, İngiltere, Romanya, Sırbistan, Avustralya ve Kazakistan’a sektörel ticaret heyeti düzenlemeye yönelik hazırlıklarımıza da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

2025 yılında Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Ur-Ge Projesini başlatmak üzere hazırlıklarımıza da başladıklarını da aktaran Alimoğlu, 2024 yılında ara verdikleri Amorf Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışmasını 2025 yılında tekrar yapacaklarını sözlerine ekledi.

TÜMMER BAŞKANI ŞİMŞEK; “DOĞAL TAŞ İTHALATINI 250 MİLYON DOLARDAN 32 MİLYON DOLARA DÜŞÜRDÜK”

Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda 250 milyon dolara ulaşan doğal taş ithal ettiğini bu ithalatın önüne geçmek için Hükümet nezdinde temaslarda bulunduklarını dile getiren TÜMMER Başkanı Hanifi Şimşek, bu çabaları sonrasında İran’dan yapılan blok ithalatına 2024 yılı başında yüzde 25 vergi konulduğunu kaydetti. Deprem yörelerinde TOKİ tarafından yaptırılan projelerde Mısır’dan ithal edilen doğal taşların kullanılmasının da önüne geçtiklerini paylaşan Şimşek, “Türkiye’nin yıllık 200-250 milyon dolara ulaşan doğal taş ithalatını 32 milyon dolara kadar düşürdük. Tüm bu çalışmaları yaparken Maden Sektör Kurulu’ndaki 18 sivil toplum kuruluşu ortak hareket ettik” diye konuştu.