Mustafa Helvacıoğlu, kahraman madencilere onur belgesi takdim ettiErdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Edirne'nin Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 17 Mart 2023 Cuma günü, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ilin etkileyen depremde arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerine onur belgesi verdi.

Saat 12.00 sıralarında Keşan Belediyesi Nikah Salonu’nda başlayan programda konuşan Helvacıoğlu, maden işçilerinin arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek, “Keşan’ımızda deprem kuşağında yer alıyor. Olası bir depremde yapı stoğumuzun %60’ı yıkılabilir. Konutlarımızın çoğu 2000 yılından önce yapılmış. Yaşadığımız kötü olayda çok önemli bir birliktelik örneği gösterdik. Toplum olarak her zaman el ele vermeliyiz. Bir arada olmazsak hiçbir konuda başarı gelmez. İleride bir afet organizasyonuna da madencilerimizi davet ederek, tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz.Arama kurtarma çalışmalarında gönüllü olarak yer alabilirler. Bir madencinin arama kurtarmadaki tecrübesi göz ardı edilmemeli. Bu nedenle madencilerimizin gönüllü olması çok önemli. Yaşadığımız son depremde de madencilerimiz hayat kurtarmaya gitti ve birçok canı kurtardı. Deprem bölgesinde gösterdiğiniz özveri için her birinize teşekkür ediyoruz.” dedi.

Konuşmasının ardından Helvacıoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan maden işçilerine onur belgesi takdim ettim.