Madencilikte ferdi kaza sigortası teminatları ile risk inceleme bedelleri arttırıldı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun tebliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Madencilikte ferdi kaza sigortası teminatları ile risk inceleme bedelleri güncellenirken, bildirim işlemleri için elektronik ortam altyapısı hazırlanacağı hükme bağlandı.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliği, maden çalışanları için kişi başına net prim tutarı ile yaralanma ve ölüm hallerinde söz konusu olan teminat tutarlarını güncelledi.

Buna göre yaralanma ve ölüm hallerinde söz konusu olan 150 bin liralık teminat tutarı kişi başına 1 milyon liraya yükseltildi.

Kişi başına ödenecek prim tutarı ise 700 liradan 4 bin 675 liraya çıkarıldı.

Söz konusu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatı Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.