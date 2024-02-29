Adıyaman’ın Samsat ilçesinde eşi Tuğba Avcı ve bacanağı Abidin Avcı ile bacanağının oğlu olan Mustafa Avcı'yı öldürdükten sonra dağda mağarada saklanan Kasım Avcı, yakalanarak sağlık kontrolünden geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay, pazartesi günü gece saatlerinde ilçeye bağlı Taşkuyu köyünde medyana geldi. İddiaya göre, Kasım Avcı ile eşi Tuğba Avcı arasında tartışmaya çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kasım Avcı yanında getirdiği tabancayla eşi Tuğba Avcı ile evde bulunan bacanağı Abidin Avcı ve bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa Avcı'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı kanlar içinde yere yığıldı. Tabancadan çıkan sesi duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Tuğba Avcı, Abidin Avcı ve Mustafa Avcı'nın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan Kasım Avcı'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kasım Avcı'nın kırsalda bir mağarada saklandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Kasım Avcı, mağarada etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Jandarma ekipleri aynı zamanda Kasım Avcı'nın buğday ekili arazisinde yaptığı aramada da 1 tabanca ve 1 uzun namlulu tüfek ele geçirdi. Gözaltına alınan Avcı'ya yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen 7 kişi de ifadeleri alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirildi Jandarma tarafından gözaltına alınan Avcı, acil servisteki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.