Aydın'da Casquet bar gecelere renk katıyor

Aydın Efeler Yağcılar içinde bulanan Casguet bar, her Salı Merve Sezer'in sahnesi ile farklı bir tarz ile gecelere renk veriyor. Haftanın belirli günlerinde canlı sahne performansı ile Fuat Becet, söylediği türküler ve Ahmet Kaya tarzı ile dinleyenleri mest ediyor.

Her yaşatan dinleyiciye hitap eden Casguet bar Aydın'da vazgeçilmez bir aile ortamı sunarken, işletme sahibi Fuat Becet şu ifadelere yer verdi, " Biz burada insanların gelip rahat bir ortamda müzik eşliğinde eğlenmelerini sağlıyoruz. Haftanın bir günü haricinde belirli saat ve günlerde kendim sahne alıyorum. Her hafta Salı günü canlı performans sergileyen Merve Sezer sahnede alıyor. Casguet bara gelen her kes bizim arkadaşımız, ailemiz, dostumuz ve misafirimiz. Ben şahsen gençlerin en iyi şekilde ama özellikle rahat bir şekilde eğlenmelerini sağlayan bir ortam oluşturmak istedim. İnanın her gün, bir yeni yüz, yeni bir sima gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Gelen misafirlerin buradan mutlu olarak ayrılmaları ise beni daha birçok mutlu ediyor. Kapımız gönlü güzel herkese açıktır" dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer