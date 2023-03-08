Gece hayatının vazgeçilmezi Efe Dumancı Aydınlıları coşturdu

David People Aydın'da sempatik hareketleri ve sahne performansı ile izleyenleri büyüleyen Efe Dumancı, Pazar akşamları Aydın gecelerinin vazgeçilmezi oldu. Ege bölgesinde ve Türkiye genelinde sesi ve canlı performansı ile isminden sıkça söz ettiren Efe Dumancı, eğlence hayatına ve gecelere renk katıyor.

Canlı sahne performansı sonrası Kent09 gazetesine röportaj veren Efe Dumancı, Müziğe küçük yaşta aile desteği ile başladığını ve sonrasında Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ve Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği okuyarak sahne hayatıma devam ettiğini dile getirerek şuanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Eğitmen olarak görev aldığını dile getirdi.

Ses sanatçısı ve Müzik Eğitmeni Efe Dumancı, " Ben müziği ve eğlenceyi seviyorum. İnsanlarımızın üzerinde günlük yaşam stresi, ekonomik kaydı ve çeşitli dertler var. Slow ve ağır şarkılardansa, daha çok eğlenceli şarkılar söylemeyi tercih ediyorum. Aslında tüm amacım insanlara neşe aşılamak. O yüzden beni dinlemeye gelen müzik severlerin en iyi şekilde eğlenmelerini sağlamak için en iyi şekilde çalışıyorum. Ben müziği seviyorum. Müzik benim için bir yaşam. O yüzden en iyi şekilde ve her koşulda bu sahnede olmak beni mutlu ediyor. Her Pazar David People Aydın sahnesinde sevenlerimle buluşuyorum. Aydın genelinde başka bir yerde sahne almıyorum. David People ile bir aile olduk onun için başka bir yerde sahne almayı hiç düşünmedim. Ancak özel günler ve bazı zamanlarda kıramadığım yerler oluyor. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Plaket Event Garden & Performance de sahne alacağım. Tüm sevenlerimi muhteşem bir eğlence için bekliyorum” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer