Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Aile Hekimliği Komisyon üyeleriile birlikte Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi ve Aile Sağlığı çalışanlarını Türk Sağlık Sen Kocaeli ŞubeBaşkanı Ömer Çeker, Aile Hekimi Komisyon Üyesi Aile Hekimi Murat Kazan, Aile Sağlığı Çalışanı Filiz Çömlek ve Zinet Kurt ile birlikte ziyaret etti.

Başkan Çeker ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ülke genelinde ASM’de yaklaşık 39 bin, Kocaeli’nde yaklaşık 570 Aile Sağlık Çalışanı birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda önemli bir görev üstlendiğine dikkati çekerek, Sağlık Bakanlığı ASM’de görev yapan kamu çalışanları için yayınlamış olduğu yönetmenlikle ASM’de Aile Hekimi ile birlikte görev yapan Aile Sağlığı Çalışanlarını mağdur ettiğini öne sürdü.

Yapılan düzenlemede Aile Sağlığı Çalışanlarının yok sayıldığını, teşvik ve destek ödemelerine mahkûm bırakılmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Ömer Çeker, "Teşvik ödemeleri Aile Sağlığı Çalışanlarının görev tanımlarındaki iş ve işlemler doğrultusunda belirlenmelidir. Destek ve teşvik ödemelerinde aile Sağlığı Çalışanlarının yaşamış oldukları ekonomik mağduriyete son vermelidir.''Teşvik Ödemesi'' Aile Sağlığı Çalışanlarına yüzde 3 olarak belirlenmiş, ''Destek ödemesi'' ise Aile Sağlığı Çalışanına 488 TL verilmektedir. Aile sağlığı çalışanın beklentisi aldıkları ödemelerin makul ve günümüz gerçeklerine uygun şekilde yeniden belirlenerek revize edilmesidir" diye konuştu.

Sendika olarak bu konuda yapılan düzenlemenin revize edilerek iyileştirilmesi adına açılan davanın devam ettiğine vurgu yapan Çeker, "Türk Sağlık Sen Genel Merkezi tarafından Bakanlığa bir başvuru yapılarak aile sağlığı çalışanları açısından destek ve teşvik oranları ile ilgili yapılan düzenlemenin yetersiz kaldığı belirtilmiştir. Belirlenen oranların düşüklüğü nedeniyle söz konusu düzenlemenin adaletten uzak olduğu, ücrette adaletin sağlanması ilkesine de aykırılık teşkil ettiği ve çalışma barışını zedelediği ifade edilerek mevzuat değişikliği yapılıp aile sağlığı çalışanlarına yapılan destek ve teşvik ödeme oranlarının yükseltilmesi istenmiştir. Aile sağlığı çalışanların arkadaşlarımızın haklı feryatlarının yeri göğü inletmesine rağmen bu konuda hala bir düzenleme yapılmaktan kaçınılması kabul edilemezdir. Çalışanların ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde haksız uygulamalarla, adaletsiz düzenlemelerle reva görülen bu oranlar mutlaka yeniden revize edilmelidir" dedi.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Çeker, Sağlık Bakanlığı çalışanların taleplerine kulak vermeli, her yeni düzenlemenin yeni mağduriyetler ortaya çıkardığı garipliklere son vermesi gerektiğini belirtti.

Söz konusu düzenlemenin mutlaka değişmesi gerektiğini vurgulayan Ömer Çeker, "Son sözümün hak haklının oluncaya kadar hak arama mücadelemiz sürecektir. Bunu tüm aile sağlığı çalışanları iyi bilsinler ve bizim bu mücadelemize destek versinler" diye konuştu.