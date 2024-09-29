Bursa Staj ve Çırak Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, staj ve çıraklık sigortası mağduriyetlerini hakkında basın açıklaması düzenledi.BURSA (İGFA) - Staj Sigortası Mağdurları EYT'de konusunda kapsama alınması için seslerini duyurmaya çalışıyor.

Bursa'da Şehreüstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında bir araya gelen mağdurlar adına Bursa Staj ve Çırak Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcılarından Murat Beyazkuş, 1986’da çıkan 3308 Sayılı Yasanın ellerinden aldığı mağduriyeti detaylı şekilde anlattı.

Dünyanın hiçbir yerinde kısa kol ve uzun kol sigorta ayrımı olmadığının altını çizen Beyazkuş, "Fiili çalışma var ise, maaş alınmış ise iş hayatı başlamıştır. Dolayısıyla sigortalılık süresi başlamıştır. Sadece ülkemize özgü olan bu sorunun bir an önce çözülerek fiilen çalıştığımız ve sigorta kayıtları ile E-Devlet’de açıkça görünen “ilk işe giriş tarihimiz” emeklilik hesabında hizmete başlangıç tarihi olarak sayılmalıdır. Nasıl ki bir insanın iki farklı doğum tarihi olmazsa, iki adet işe girişi de hukuken olamaz. Ancak maalesef ki ülkemizdeki uygulama şu anda budur" diye konuştu.

Yurtdışında aynı staj/çıraklığı aynı şartlarda yapan birisi Türkiye’ye geldiğinde staj ve çırak başlangıç tarihini işe giriş olarak saydırabildiği gibi mağdur olmadan hakkı olanı rahatlıkla alabildiğini öne süren Murat Beyazkuş, "Oysa bizler de aynı şekilde fiili olarak çalıştık, maaş aldık, iş akdimiz oluşmuştu ama maalesef biz hakkımız olanı alamıyoruz" dedi.

Mücadelelerinin hiçbir siyasi düşünce ile bağlantısı olmadığının altını çizen Beyazkuş, "Hiçbir parti ile ilgisi olmayan ve olmayacak gerçek bir hak mücadelesidir. Haklıyız çünkü elimize verilen o sigorta kartlarındaki anlaşılmayan gerçek ile bize söylenen aynı olmadı. Bizlere işe girişiniz yapıldı denmişti. SGK kartlarını görünce, ilk işe giriş tarihimiz kayıtlara işlenince, maaş alınca, bilfiil çalışınca bizler de bunu gerçek zannetmiştik ancak maalesef gerçek değilmiş. Geldiğimiz noktada hakkımız olandan başka hiçbir talebimiz yoktur. Elimize verilen SSK kartlarındaki ilk işe giriş tarihimiz sigorta başlangıcı olarak kabul edilmelidir.” diye konuştu.

Beyazkuş, yıllardır kördüğüm olan sigorta kapsamında çıraklıkları sayılmayan emekçilerin uğradığı bu haksızlığın bir an önce son bulmasını talep ederken, staj ve çıraklık mağdurları haklarını aramaktan vazgeçmeyeceklerinin altını çizdi.