Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde belirlenen kurban satış yerleri dışında kurbanlık satışına izin vermiyor. Mahalle aralarında kurbanlık satmak isteyen şahıslara zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.BURSA (İGFA) - Vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirebilmesi için tüm tedbirleri alan Osmangazi Belediyesi, özellikle kurban satışı konusunda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan denetimlerde daha önce belirlenen satış yerleri dışında kurbanlık satışına zabıta ekipleri anında müdahale ediyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kanalboyu, Alemdar, Soğanlı, Altınova ve Küçükbalıklı mahallelerinde sokak aralarında izinsiz kotra kurarak kurbanlık satışı yapan hayvan sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Belediye yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı kurbanlık alabilmeleri için belediye tarafından belirlenen satış yerlerini tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.