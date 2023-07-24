İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sporda fırsat eşitliği ilkesi kapsamında dezavantajlı mahallelerde bu yıl da 7 portatif havuz birden açıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sporu kentin tamamına yayma hedefi doğrultusunda dezavantajlı mahallelerde yaz aylarında açılan portatif havuzlar bu yıl da hizmete girdi. Kiraz ve Beydağ merkez, Bornova Meriç, Konak Kadifekale ve Pazaryeri, Bayraklı Cengizhan ile Buca Laleli mahalleleri olmak üzere 7 ayrı noktada minikler havuzla buluştu. Portatif havuzlarda iki ay boyunca 6 ile 13 yaş arasındaki çocuklara yüzme eğitimi verilecek.

Hedef 23 bin çocuğa eğitim vermek İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, projeye Başkan Tunç Soyer’in çok önem verdiğini belirterek “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı bölgelerde portatif havuz kurulumunu 3 yıldır yapıyoruz. İlk 2 yıl yaklaşık 12 bin çocuğumuza yüzme eğitimi verdik. Bu yıl havuzlarımızın ölçülerinde artış oldu ve hedefimiz 11 bin çocuk. Üçüncü yılın sonunda yaklaşık 23 bin çocuğa yüzme eğitimi vermiş olacağız. Önümüzdeki yıl başkanımızın koyduğu hedefle havuz sayısını 10’a çıkarmayı planlıyoruz. Projeyi büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

Su sporlarına pozitif ayrımcılık İlk yıl 3 havuzla yola çıktıklarını, bugün 7 rakamına ulaştıklarını belirten Hakan Orhunbilge, “Hem kentin çeperlerinde hem merkezinde olabildiğince fazla çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Portatif havuzlar dışında yüzme eğitimlerimiz devam ediyor. 2 açık 2 kapalı 4 havuzumuz var, orada da 30 bin çocuğa yüzme eğitimi veriyoruz. İzmir 650 kilometre kıyı şeridine sahip önemli bir sahil şehri. Su sporlarına ayrıcalık tanıyoruz” diye konuştu.

En önem verilen konuların başında hijyen geliyor Havuzlardaki hijyene çok önem verildiğini özellikle belirten Orhunbilge, “Kapalı-açık havuzlarımızda en önemli konu çocuklarımızın sağlığı. Burada duş almadan hiçbir çocuğumuzu havuza alamıyoruz. Havuzun girişinde ayakların temizliği için su var. Her gün havuzlarımızdan numune alınıyor. Velilerimizin gönlü bu konuda rahat olsun. İşin uzmanı eğitmenlerimiz var. Çocukların sürekli başında duruyorlar” dedi.

“Halktan çıkan çocuk da niye şampiyonalarda olmasın” Projeden yararlanan aileler de çocuklar da mutlu. Bir arkadaşı sayesinde portatif havuzdan haberdar olduğunu belirten ve çocuğunu kaydettiren Yılmaz Acar, “Çocukları böyle aktif olarak yönlendirmek çok güzel. Yazın hepsi eve kapandı. Yüzme öğrenmeleri çok önemli. Şehrin merkezinde olması büyük avantaj. İnsanlarda artık bütçe problemi var, çocuklarını denize götüremeyenler var. Bu havuzlar çocukları eğlendiriyor, sevindiriyor. Ücretsiz olması çok güzel” dedi.

İzmir’de eğitim veren kurs sayısının çoğalması gerekliliğine vurgu yapan ve havuzu çok beğendiğini söyleyen anne Bahriye Acar ise “Kızım suyu çok seviyor. Havuzu çok istemişti. Umarım buraya gelen çocukların önü açılır. Buradan, halktan çıkan çocuk da niye şampiyonalarda olmasın? Niye biz de orada Duru’muz, Masal’ımız, Ezgi’miz var demeyelim. İzmir’den çıktı, İzmir kızı demeyelim” diye konuştu.

Anne ve babasıyla havuza gelen Duru Acar da “Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bunu çok istemiştim” ifadelerini kullandı.

“Her şey mükemmel” Çocuğunu yüzme eğitimine getiren velilerden Serpil Pala ise “Böyle bir proje çocuklara çok fayda sağlayacak. Enerjilerini boşaltacaklar. Sevindik. Çocuklarla iyi ilgileniyorlar. Arkadaşları oluyor. Memnunuz, böyle devam etsin” dedi.

Veli Nurdan Keskinbaş, “Öncelikle Tunç Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çocuklar için çok faydalı olacağına inanıyorum. Çocuklar burada çok mutlu. Yaz dönemlerinde birbiriyle kaynaşıyorlar. Tablet ve televizyonların başından kalkıyorlar. Çok da güzel dizayn etmişler. Hiçbir eksik yok. Her şey mükemmel. En önemlisi çocuklar mutlu” ifadelerini kullandı.

Minik Mira Çimen ise “Çok heyecanlıyım. Böyle bir kurs olduğu için de çok mutluyum. Çok güzel oldu. Evde sıkılıyordum” diye konuştu.

Miniklerden Başkan Soyer’e teşekkür Havuza gelen İzmirli minikler de mutlu. Duru Denizbaş, “Çok mutlu hissediyorum. Başkanımıza da bize böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum” dedi. Asya Demirci ise “Günlerimiz çok güzel geçiyor. Hep böyle yapılsın. Başkanımız Tunç Soyer’e çok teşekkür ediyoruz burayı bize açtığı ve böyle etkinlikler yaptığı için” diye konuştu. Rukiye Hira Çelik de “Havuza ulaşamayan birçok çocuk var. Ben de buraya geliyorum. Çünkü havuzlara ulaşamıyoruz. Beğenerek kullanıyorum. Çok da teşekkür ediyorum” dedi.

“Böyle bir ortamı yarattığı için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Voleybol, satranç gibi kulüplerin olması da çok güzel. Burası da çok güzel. Severek kullanıyoruz” diyen Beyhan Toprak’a eşlik eden minik Eylül Teleker ise “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bize havuz yaptığı için. Bugün yazıldım, yüzeceğim” ifadelerini kullandı.

İşte havuzların açıldığı yerler Bayraklı Cengizhan Mahallesi 1620/39 sokak / Ekrem Akurgal Spor Tesisleri yanı basketbol sahası içi

Konak Pazaryeri Mahallesi 947 sokak No: 2/4 Altınordu Tesisleri

Konak İmariye Mahallesi 992 sokak No:8/A Kadifekale

Bornova Meriç Mahallesi Behçet Uz Rekreasyon Alanı EÇEV Vakfı bahçesi

Buca Laleli Mahallesi Gürçeşme Caddesi No: 420 Eski Huzurevi (Gürçeşme)

Kiraz merkez

Beydağ merkez