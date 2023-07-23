Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde Manhattan bölgesi gez gez bitmeyecek güzelliklerle dolu turistik ve kozmopolit bir bölge. Bu güzelliklerden biri de teleferik!.. Roosevelt Adası'na gitmek için araç ya da metro kullanmak yerine 59. Caddede'ki bu teleferiği kullanmanızı öneririz...abdpost.com / ABD (İGFA) - Roosevelt Island Tramway, Manhattan'daki 59. Cadde ve 2. Avenue'dan Roosevelt Adası'ndaki Tramway Plaza'ya her 7-15 dakikada bir hareket eden dünyanın en modern hava tramvaylarından birini sağlıyor.

Diğer tramvay hatlarında olduğu gibi tek seferlik biniş ücreti 2.75 dolar olan bu hizmete, yolcuların gidiş ve dönüş için ayrı ayrı ücret ödemeleri gerektiğini hatırlatalım. Bu nedenle sadece MetroCard kabul edilmektedir.

TRAMVAYIN ÇALIŞMA SAATLERİ: Pazar-Perşembe: 06:00 - 02:00

Cuma ve Cumartesi: 06:00 - 03:30

Sabah Yoğun Kullanım Saatleri (Pazartesiden Cumaya): 07:00 - 10:00

Akşam Yoğun Kullanım Saatleri (Pazartesiden Cumaya): 15:00 - 20:00

Tramvay; Yılbaşı Günü, Anma Günü, Bağımsızlık Günü, İşçi Bayramı, Şükran Günü ve Noel Günü'nde oluşan yoğun talep üzerine ek seferler ekleyerek çalışır.

ÇOCUKLARIN ÜCRET BİLGİSİ

Ücret ödeyen bir yetişkinin eşlik etmesi durumunda, 44 inç boyunda ve altındaki üç çocuk için tramvayda ücret alınmaz.

Boyları 44 inçten uzun olan çocuklar için ise tam ücret alınır.

Bebek arabaları ve alışveriş sepetleri operatörün isteği üzerine katlanmalıdır.

Diğer tramvay hatlarında olduğu gibi bu teleferiklere serbest durumdaki evcil hayvanlar kabul edilmiyor. Ancak kafeste taşınan evcil hayvanlar kabul ediliyor.

ROOSEVELT ADASI

Daha önce Minnahononck Island, Varckens Island, Manning's Island, Blackwell's Island ve Walfare Island gibi farklı isimlerle anılmış olan ada, 1973 yılından itibaren dönemin Amerikan Başkanı Franklin Delano Roosevelt'in adaya kazandırdığı projeler sebebiyle onun adıyla anılmaya başlanarak Roosevelt ismini almış.

Roosevelt Adası, uzun ince bir adadır. Sadece bir kaç saatte tamamını gezebileceğiniz bu minik ada, 3 km uzunluğa 240 metre genişliğe sahiptir. Üzerinde yaşamın başladığı ilk yıllardan 1969 yılına kadar New York Eyaleti'ne ait olan bu ada, 1969 yılında Urban Development Corporation tarafından 99 yıllığına kiralanmıştır. Bu tarihten itibaren değişen ada kurallarına göre sokaklarında arabayla gezmek yasaktır. Adada yaşayanlar araçlarını, kendilerine tahsis edilen büyük otoparklara park ederek ada içinde gidecekleri yerlere ulşamak için toplu taşıma araçlarını kullanmak zorundadırlar.