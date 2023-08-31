Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle düzenlenen etkinliklere katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi, inananların zaferi olan 30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Kayseri ilinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Milletvekili Mahmut Arıkan, önce Kayseri Valiliğinin düzenlediği programı katıldı programın ardından Arıkan, halkın arasına karışarak vatandaşları dinledi.

Halkın sorunlarını dinlemek ve çözüm önerilerini yerinde değerlendirmek amacıyla Valilik binasından ayrılan Arıkan, Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile birlikte şehir meydanında bulunan vatandaşların arasına karıştı. Burada vatandaşların halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vekiller vatandaşların ekonomik zorluklar, toplumsal ihtiyaçlar ve idari konulardaki sıkıntılarına kulak verdi. Vatandaşlar, günlük yaşamlarını etkileyen konularda Mahmut Arıkan'a açıklamalarda bulundu. Arıkan, halkın sorunlarını yakından dinlemenin ve onların sesine kulak vermenin temel görevleri olduğunu ifade etti. Vatandaşların dile getirdiği konuların çözümü için gereken adımların atılacağını ve ilgili mercilere iletilerek takipçisi olacağını söyleyen Arıkan şunları da dile getirdi:

“Kayseri’mizi tanıyoruz. Sorunların farkındayız. Kayseri’mizde maalesef kronikleşen sorunlarımız var. Meclisimizde bu konular ile ilgili yoğun mesai içerisindeyiz. Halkımız müsterih olsun, Kayseri’mizin sorunlarını çözecek olanlar yine bizleriz. Bunun için hem Meclis’te hem sahada hem de önümüzdeki belediye seçimlerinde çalışacağız.”