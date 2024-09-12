Paşayiğit’te geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada 1 kişin hayatını kaybetmesinin ardından yayaya çarpan aracın kaçması nedeniyle vatandaşlar yolu kapatmış ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yetkililere sitemlerini iletmişlerdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Paşayiğit’teki güvenlik kameraları olmasına rağmen, Engin Şişekıran’a çarpan aracın bulunamadığı ve Paşayiğit Mahallesi’nin yol üzerindeki kazalarda 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirten vatandaşlar, “Burası her ne kadar çevre yolu da olsa bir mahalle ve meskun mahallerde hız sınırı 2918 Sayılı Trafik Kanunu gereği 40 kilometredir. Burayı çevre yolu gibi görenler burasının mahalle olduğunu unutarak buradan hızla geçiyorlar. “ şeklinde konuştu.

Öte yandan İGFA'ya özel açıklama yapan Keşan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mahmut Demirkan’da gazetemize yaptığı özel açıklamada şunları söyledi:

PAŞAYİĞİT’TE HIZ SINIRI 50 KİLOMETRE

Demirkan, Paşayiğit Mahallesi’nin İzzetiye Mahallesi gibi mücavir alana dahil olduğunu belirterek “Paşayiğit Köyü, Paşayiğit Mahallesi oldu. Yaklaşık 10 ila 13 kilometrelik mesafemizde bulunan bir yerleşim merkezi. Tabi ki yıllardır kullanmış olduğumuz daha önce tek şerit, daha sonra iki şerit haline getirilmiş bölünmüş yol dediğimiz ulaşımımıza faaliyet sağlayan yol olmuştur. Tabi bu yol Edirne, Havsa, Kırklareli, Uzunköprü, Meriç, Babaeski gibi ilçeler mevcut güzergah sağlayan aktif kullanılan bir yolumuzdur. Bu güzergahta Keşan’ın ve Uzunköprü’nün de köyleri mevcut bu güzergahta. Yoğun bir trafik var, yol ne kadar bölünmüş olsa da mahalle olduğu için sürücülerimiz buradan geçerken 50 kilometre süratle geçmesi gerekiyor. “

HIZ KORİDORU ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Geçmişten bugüne kadar yapılan çalışmalar olduğuna da vurgu yapan Demirkan açıklamasını şöyle sürdürdü. “ Orada ayrıca bir hız koridoru çalışmaları da başlamıştı. Daha henüz sonuca varılmadı diye biliyorum. Ama kesinlikle bir hız sınırı koridoru oluşturulacak Paşayiğit Mahallemizde. Bu işle Edirne Bölge ilgileniyor. Keşan’dan Edirne bağlantısı olduğundan dolayı burada yaptığımız hız koridoru gibi değil farklı bir süreç alıyor bu çalışma.”

KAVŞAKLARDA DA HIZ SINIRIMIZ 50 KİLOMETRE OLMALI

Demirkan Paşayiğt Mahallesi’ne giderken de birkaç tane de kavşağın var olduğunu belirterek “Hayvan barınağının orada, Paşayiğit Mahallemize gelmeden Çobançeşme yol ayrımında baraj mevkiinde kavşaklarımız var. Bu kavşaklarımızda da süratimizi 50 kilometreye düşürmek zorundayız. Buralarda da güvenliğimizi sağlamamız lazım. Eğimli, görülmeyen, otların olduğu kavşaklara sahip olabiliriz. O yüzden oralara da 50 kilometre süratle girmemiz lazım. O yolda bizim yapacağımız sürat 90 kilometre ise kavşaklara geldiğimizde 50 kilometreye sınırına uyarsak zaten bu üzücü olayları konuşuyor olmayacağız.” Şeklinde konuştu.

Paşayiğit’te hayatını kaybeden Engin Şişekıran’ın ailesine de başsağlığı dileyerek sözlerine devam eden Demirkan “Üzücü şeyler yaşanmaması gereken şeyler, işte maalesef yaşandı. Bu yolda oranın halkı da dikkatli olması lazım. Çok uzun zamandır bir trafik kazası da yaşamadık orada, Allah bundan sonra da yaşamayı nasip etmesin. Sürücüler burayı bölünmüş yol görüp süratle geçmesin. Buranın meskun mahal olması nedeniyle süratlerini 50 kilometreye düşürsün. Burada hem Paşayiğit Mahalle halkımızı sükunetle beraber daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Oradan geçecek araçlarında 50 kilometre ile geçmelerini istiyoruz. Hatta 40 ile gidelim ne olacak ki? Burada çocuk da çıkabilir, hayvan da çıkabilir. Mahalle halkımız, hayvancılık ve çiftçilikle uğraşıyor. Bu insanlar oradaki yaya geçitlerini kullanarak, gidecekleri yerlere gitmeye çalışıyorlar.”

ÜST GEÇİTTEKİ KAMERA ÖNCEKİ MUHTAR TARAFINDAN CAYDIRICILIK OLSUN DİYE TAKILMIŞ

Demirkan, Üst geçitteki kameranın devlet tarafından takılmış bir kamera değil, o dönemdeki muhtarın caydırıcılık olsun diye koyduğunu da belirterek açaçıklamasına şöyle devam etti. “Resmi olmayan ve takip edilmeyen bir kamera sistemi değil. Hız koridoru, hız tespiti yapan bir kamera sistemi değil.”

ALT GEÇİTTE BİR ÇÖZÜM OLABİLİR

Türkiye genelinde bu tür bölünmüş yollar, şehrin içinden de geçtiğini söyleyen açıklamasını şöyle sonlandırdı “ Bizim mahallenin içinden geçtiği gibi bölünmüş yopl mevcut olup, onun da üzerinde üst geçitler var. Maalesef Türkiye genelinde üst geçitler kullanılmıyor. Tabi ki biz de üst geçit alışkanlığı olmadığından kaynaklanıyor. Ama bu noktaları bariyerlerle veya tel örgü ile geçiş imkanı sağlamaz isek mecburen üst geçit veya alt geçidi kullanmak zorunda kalır. Paşayiğit Mahallesi’nde alt geçitte bu tür olaylara çözüm olabilir. Yaşlı insanlar vardır, engelli, tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar vardır. Bunlar üst geçide nasıl çıkacaklar. Asansörlü bir üst geçidimiz yok bizim. 50 yaş grubundaki insan sayımız burada da bir hayli fazla. O yüzden alt geçitte bir çözüm olarak düşünülmesi lazım. “