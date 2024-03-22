İçişleri Başkanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini ve Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacaklarını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz! '' diyerek, sosyal medya hesabından "Mahzen-17" operasyonun detaylarını duyurdu.

Operasyonlarda, 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde, Çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek, Döviz ve Türk lirasına el konuldu.