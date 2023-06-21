Ege Makedonya Göçmenleri Derneği (EGEMAKGÖÇ)' nin düzenlediği MAkedonca kurslarına katılan kursiyerlere başarı belgeleri veridi.İZMİR (İGFA) - Ege Makedonya Göçmenleri Derneği’nin (EGEMAKGÖÇ) Ocak 2023'te üyelere ücretsiz olarak düzenlediği ve dernek binasında düzenlediği Makedonca dil kursu bu ay sona erdi.

Kamurran Arslanovski'nin eğitmenliğinde haftada iki gün iki sınıfta verilen Makedonca kursuna katılan kursiyerlere başarı belgeleri verildi.

Makedonca eğitmeni Kamuran Arslanovski, kursiyerlerin gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımları dolayısıyla tüm kursiyerlere teşekkür etti.

Dernek Başkanı Kemal Uzunkaya da kursiyerlere yaptığı konuşmada, Yönetim kurulu olarak Makedonca dil kursunda eğitmen olarak görev alan Kamuran Arslanovski'ye, gösterdikleri yoğun ilgi ve katılımları dolayısıyla tüm kursiyerlerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunduklarını belirterek, "Dernek olarak 'bir lisan bir insan' diyerek yola çıktık ve bu yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Biz dernek olarak imkanlarımızı zorlayarak siz üyelerimize ve çocuklarımıza geleneklerimizi, göreneklerimizi, kültürümüzü, dilimizi öğretmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda bu yıl Eylül başında yeni kursumuzu açmayı hedefliyoruz. Amacımız çocuklarımızın da Makedoncayı öğrenmesi. Açacağımız bu kursa orta öğretime giden çocuklarımıza yönelik olacak. Dernek olarak Makedonya İstanbul Başkonsolosluğu bizlerden proje istekleri oldu. Biz de Makedonca dil kursuyla ilgili bir proje sunduk onun sonucunu bekliyoruz. Hedefimiz Karşıyaka'da yaşayan Makedonya göçmeni hemşehrilerimiz arasında Makedonca bilmeyen kalmayana kadar dil kursumuzu devam ettirmek" diye konuştu.