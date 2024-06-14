TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü arasındaki protokol çerçevesinde gerçekleştirilen Bitirme Projesi Yarışması sonuçlandı.BURSA (İGFA) - Makina Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin üniversite-sanay işbirliğini geliştirmek amacıyla hazırladıkları projelerin sunumlarını titizlikle dinleyen MMO Bursa Şube Üyesi Mehmet Bursa, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Serpil Güzel, MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Yasemin Yeşil ve Sema Keskin’den oluşan MMO Bursa Şubesi yarışma jürisi, yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren projeleri belirledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da katıldığı etkinlikte, Prof. Dr. Yıldız, öğrencileri çalışmalarından dolayı kutlayarak, bitirme projelerini desteklerinden dolayı MMO Bursa Şubesi’ne teşekkür etti. Emeği geçmiş bütün öğretim üyelerine teşekkür eden Prof. Dr. Yıldız, MMO Bursa Şubesi ile birlikte genç mühendis adaylarına yönelik çalışmalar yapmak ve projeler üretmekten mutlu olduklarını ifade etti.

MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İhsan Taşkınsel de konuşmasında yarışmaya katılan tüm Makina Mühendisi adaylarını kutladı. Taşkınsel, proje yarışmalarını çok önemsediklerini, değer verdiklerini ve bu projelerin sanayiye dönük, sanayi ile işbirliği içinde olmasının önemini belirtti. Uygulamaya yönelik bütün projeler dereceye girsin veya girmesin bizim için hepsi kazanmıştır diyen Taşkınsel, çalışmalarından dolayı öğrencilere ve öğretim üyelerine teşekkür etti. Genç meslektaşlarına takım çalışmasının önemini ifade etti.

Öğrencilere, hayatta çeşitli zorluklarla karşılaşabileceklerini söyleyen Taşkınsel, mühendisliğin problem çözme işi olduğunu ifade ederek, genç meslektaşlarına Makina Mühendisleri Odası olarak büyük bir ailenin onları beklediğini söyledi.

Konuşmaların ardından yarışmada derece alan öğrencilere ödülleri verildi ve topluca hatıra fotoğrafı çektirildi.

DERECEYE GİREN PROJELER

“Bitirme Projesi Yarışmaları”nda ödül alan proje ve projeleri hazırlayan öğrenciler şöyle:

Hidrojen yakıt Pillerinde Bipolar Plaka Tasarımı ve Akış Kanalları Analizi – Emrecan Uyar, Fuat Acar, Batuhan Aydın

Titreşim Ömür Testlerinde Verimliliği Arttıracak Test Fikstürü Tasarımı - Beyzanur Kömeç, Orhan Kapan, Burak Özdoan

Yüksek Hızlı Back-To-Back Düz Dişli Test Sistemi – Galip Kürkçüoğlu, Mehmet Esat Semiz, Muhammed Mustafa