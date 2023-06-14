Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenecek olan yerli üretim teknolojilerinin buluşma noktası MATEF Fuarı, 20 Haziran’da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyorİSTANBUL (İGFA) -Makine sanayisinin yeni buluşma noktası MATEF Fuarı'nın Türk firmalarının yeni pazarlara açılması ve ihracat pazarlarını genişletmesi açısından sektöre önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.



Makina İmalatçıları Birliği (MİB) ve TÜYAP iş birliğiyle düzenlenecek olan yerli üretim teknolojilerinin buluşma noktası MATEF Fuarı, 20 Haziran’da ziyaretçilere kapılarını açmaya hazırlanıyor.

20-23 Haziran tarihlerinde, Tüyap Fuar ve Kongre MerkeziBüyükçekmece / İstanbul’da düzenlenecek olan MATEF Fuarı’nda, son teknoloji sac ve metal işleme makineleri, lazer - otomasyon - robotik sistemler, kaynak ve yüzey işlem teknolojileri dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Makine İmalatçıları Birliği olarak MATEF Fuarı için ciddi bir hazırlık yaptıklarını vurgulayan MİB Başkanı S. Emre Gencer, sektöre büyük katkı sağlaması beklenen bu fuar için son derece heyecanlı olduklarını belirterek, "Fuar tamamen yerli makine üreticilerimizi bir araya getiren ilk fuar özelliğini taşımakta ve firmalarımızın yeni pazarlara açılmasını ve ihracat pazarlarını genişletmesini amaçlamaktadır. Şimdiden hem sektöre hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.