Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektörünün lideri konumunda olan Elektra Elektronik, 2024 yılının ilk yarısını hedeflerine ulaşarak tamamladı. Makineleşme atılımıyla üretime hız verdi, rotayı Çin’e çevirdi.İSTANBUL (İGFA) - Elektra Elektronik, yılın ilk yarısında önemli atılımlar gerçekleştirdi.

2024 yılının ilk yarı sonuçları ile ilgili değerlendirmede bulunan Elektra Elektronik Genel Müdürü İlker Çınar, yeni makine yatırımları sayesinde 1500 kW olan üretim kapasitesini 3300 kW'a yükselterek üretim hızlandırdıklarını ve hedefler doğrultusunda büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. Yatırımlarla ivme kazanan başarının arkasında otomasyon çalışmalarının stratejik adımlar ve planlama gücü gibi bizi sektörde bir adım öne taşıyan pek çok unsur olduğuu ifade eden Çınar, "Otomasyon hedefleri doğrultusunda önemli adımlar attık ve bu da bize büyük trafoların üretiminde üç gün süren işleri yeni makineler sayesinde bir günde tamamlama imkânı sundu. Yurt içi pazarı domine ederken 6 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak global pazarlarda da büyümeye devam ettik ve ticari hacmimizi yüzde 50 iç pazar, yüzde 50 dış pazar dengesinde sürdürdük. Yalın üretim (Kaizen) anlayışını uygulamaya aldık ve bu stratejinin başarılı sonuçlarını izledikçe uygulama alanını genişlettik. Bizim için yılın son yarısına girerken en önemli gelişmelerden biri de marin sektörüne özel çözümlerimizle yeni ticari iş birlikleri için başta Çin olmak üzere küresel arenada önemli temaslar gerçekleştirmemiz oldu” diye konuştu.

ARTAN ENERJİ TALEBİ VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SEKTÖRÜN BÜYÜMESİNİ DESTEKLEYECEK

Son yıllarda alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründeki büyüme ve dönüşüm hızının arttığını belirten İlker Çınar, “Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de artan enerji talebi, elektrik altyapısının modernizasyonu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu gibi faktörler bu büyümeyi destekledi. Sürdürülebilir enerji projeleri ve teknolojik yenilikler de sektördeki ilerleyişin temel dinamikleri arasında yer alıyor. Aslında bu büyüme ekseni geçen yıldan beri sürüyor. Verileri incelediğimizde; küresel pazarın 2023 yılında 58,8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığını gözlemliyor ve 2024-2032 döneminde yüzde 7 bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyoruz. Bu noktada 2032 yılında sektörün büyüklüğünün 109,5 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor. Biz de Elektra Elektronik olarak sektörün büyüme hızı ile paralel büyümek için gerekli yatırım ve planlamalarımızı hayata geçirmeye artan bir ivmeyle devam edeceğiz” diye konuştu.