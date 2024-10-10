Uzmanlar, her makyaj malzemesinin belirli bir kullanım süresi olduğunu ve ürünlerin kullanımında çok dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Peki hangi ürün, açıldıktan ne kadar sonra çöpe atılmalı?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Makyaj malzemelerinin son kullanma tarihleri, saklanma koşulları ve hangi koşullarda kullanılması gerektiği birçok kullanıcı tarafından bilinmiyor. Dermatoloji uzmanları, kozmetik ürünlerin kişisel olması gerektiğinin altını çizerken, son kullanma tarihi geçmiş olan makyaj ürünlerinin ise cilde zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

Kozmetik ürünlerin açıldıktan sonra bakteri toplayacağını ve ömürlerinin kısalacağını belirten uzmanlar ürünlerin özenli şekilde, kuru ve serin ortamda saklanması gerektiğini dile getiriyor.

HER ÜRÜNÜN SON KULLANMA TARİHİ VAR

Kullanılan her ürünün mutlaka bir son kullanma tarihine sahip olduğuna dikkat çeken uzmanlar, bazı ürünlerde tarih belirtilmediğini ve tarihi geçmiş ya da uygun koşullarda saklanmayan ürünleri kullanan kişilerin ciltlerinin enfeksiyon kapabileceğini, kızarıklıklar ya da diğer cilt bağlantılı rahatsızlıklar görülebileceğini vurguluyor.

HANGİ ÜRÜN AÇILDIKTAN NE KADAR SÜRE SONRA BOZULUR?

Dermatoloji uzmanları kozmetik ürünlerin son kullanma tarihlerini genel olarak şöyle sıralıyor:

Likit eyeliner ve maskara: 3 ay BB kremler, krem ve likit formda kapatıcılar: 6 ay Göz farları: 6-9 ay Fondöten ve concealer: 1 yıl Kalem eyeliner, ruj, dudak kalemi ve pudralar: 2 yıl

Parfümler: 2 yıl

MAKYAJ MALZEMELERİ GİBİ CİLT BAKIM ÜRÜNLERİ DE BOZULABİLİR

Son olarak makyaj malzemelerinin yanı sıra cilt bakım ürünlerinin de bozulabileceğini ifade eden uzmanlar, bu ürünlerin bozuk olduğunu anlamanın daha kolay olduğunu çünkü kremlerin renklerinde ve dokularında bir takım değişiklikler meydana gelebileceğini belirtiyor.