MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Güneşli Mahallesi’nde 158 metre derinliğe ulaşıldı. Tamamlanan sondaj çalışması sonucunda, saniyede 2 litre su debisine sahip bir kuyu açıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akçadağ İlçesi Güneşli Mahallesi’nde içme suyu temini amacıyla sondaj çalışmaları gerçekleştirdi.

MASKİ’nin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güneşli Mahalle Muhtarı Hasan Köse, geçen yıl MASKİ'nin su sıkıntısını giderdiğini anımsatarak, “Aralık ayında sondajımızı vurdular, suyumuzu çıkardılar. Güneşli halkı adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Sinan Çeçen, “Güneşli Mahallemizin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığımız sondaj çalışmamızı tamamladık. 158 metre derinliğe ulaşan sondaj sayesinde saniyede 2 litre su debisine sahip bir kuyuyu hizmete açtık. Bu çalışma, bölgedeki vatandaşlarımızın temiz ve kesintisiz suya erişimini sağlayacak önemli bir adım. MASKİ olarak, Malatya’nın her köşesine sağlıklı ve yeterli su temin etmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.