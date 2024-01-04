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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ocak ayındaki Feribot Sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan feribot seferlerinin saatlerinde değişikliğe gidildi. Feribot seferleri ve saatleri ile ilgili yapılan değişiklik sonrasında yeni düzenlemeler yapıldı.

Battalgazi-Baskil arasında hizmet vermekte olan Feribot sefer ve saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü’nde ilk sefer Malatya tarafından 07.30, Baskil tarafından 08.15 – son seferler ise Malatya tarafından 16.30, Baskil tarafından 17.15’de yapılacak.

Feribot Sefer Uygulama Saatleri

SEFER BATTALGAZİ KALKIŞ BASKİL KALKIŞ

1 07.30 08.15

2 08.15 09.30

3 09.30 11.30

4 11.30 13.30

5 13.30 15.30

6 15.30 16.30

7 16.30 17.15

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi. Ayrıca, araç yükleme sıralamasında 230 cm yüksekliğe kadar olanlar ve 230 cm üzerinde yüksekliği olan araçlar olarak iki ayrı sıralama yapıldığı da bildirildi.

Hafta sonları her iki feribotta Baskil iskelesinde bekleyecek, sefer sayısının yeterli olmaması durumunda oluşacak yoğunluğa göre ek seferler düzenlenecek.