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Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yaz mevsiminin sona ermesivegünlerin kısalmasından dolayı Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapılan Malatya-Baskil, Baskil Malatya feribot sefer saatlerinde değişikliğe gidildi.MALATYA (İGFA) - Malatya-Baski arası feribot sefer saatlerinde değişiklik yapıldı.

Feribot sefer saatlerinde yapılan değişiklik sonrasında, Karakaya Baraj Gölü’nde ilk sefer Malatya tarafından 06.30, Baskil tarafından 07.30’da; son seferler ise Malatya tarafından 17.30, Baskil tarafından 18.00’de yapılacak.  

Feribot Sefer Uygulama Saatleri SEFER   BATTALGAZİ                BASKİL KALKIŞ
1                06.30                             07.30
2                 07.30                             08.30
3                08.30                             09.30
4                09.30                             10.30
5                10.30                             11.30
6                11.30                             13.30
7                13.30                             15.15
8                15.30                             16.30
9                16.30                             17.30
10                17.30                             18.00        

Büyükşehir Belediyesi tarafından, sefer saatleri haricinde ihtiyaç görülmesi halinde ek seferlerin düzenlenebileceği, ayrıca hiçbir araç grubunun feribotla taşınması sırasında birbirine önceliğinin olmadığı ifade edildi.

Vatandaşlar feribot sefersaatlerini; http://www.malatya.bel.tr/hizmetrehberi/feribotsefersaatleriadresi üzerinden takip edebiliyor.

Kaynak: igf