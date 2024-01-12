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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi ilçesinde bulunan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde, kapsamlı bir revizyon, bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından zarar gören Atıksu Arıtma Tesisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, tesiste uzun yıllar bakım, onarım ve revizyon çalışması yapılmadığını belirtti.

Depremlerin ardından hasar alan tesislerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları ile geçen ay çalışmalara başladıklarını anlatan MASKİ Müdürü Mert, "Tarihi bir yatırımla Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisindeki bütün ünitelerde bakım, tadilat ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda tesis enerji tüketiminin % 52'sine tekabül eden bloverekipmanları son teknoloji ekipmanlarla yenileniyor. Fiziksel arıtma kısmında bulunan ızgaralar, proses havuzlarında bulunan mikserler, iç sirkülasyon pompaları, terfi pompaları yenilenerek devreye alınıyor. Tesis ünitelerinin bakım ve temizlik faaliyetleri devam ediyor. Arıtma Tesisimizin hem proses verimli hem de enerjinin verimli çalıştırılabilmesi için son teknolojik ekipmanlar kullanılıyor. 7/24 esasına göre işletilen tesislerimizin işletilmesi, otomasyon ve SCADA sistemleri güncellenerek en verimli ve hassas hale getiriliyor. Yaklaşık 250 milyon TL maliyetle yürütülen tüm bu çalışmalar sayesinde tesisimiz Malatya'mıza 30 yıl boyunca 7/24 esasına göre hizmet edecek” diye konuştu.