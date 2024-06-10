Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri her gün birçok anız yangını vakasına müdahale ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte anız yangınlarının meydana geldiğini belirten Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların anız yangınlarına karşı daha duyarlı hareket etmeleri gerektiğini bildirdi.MALATYA (İGFA) - Üreticilerin tarlada kuruyan ayrık otlarından kurtulmak için başlattığı anız yakımı, yapılan uyarılara rağmen devam ediyor.

Her yaz mevsiminde olduğu gibi anız yakma olayı bu yıl da alınan önlem ve yapılan tüm müdahalelere rağmen sezonu erken açtı. Mayıs ayı sonundan itibaren başlayan anız yakma dönemi Ekim ayına kadar devam ediyor. Üreticiler, hasat sonrasında yerde kalan bitki köklerini ve kalıntılarını yakarak bir sonraki ekim için tarlalarını hazırlamaya çalışırken, yaktıkları ateş ile anlık bir dikkatsizlikle yangınlara davetiye çıkarabiliyor.

Malatya’da da her yaz anızların yakılmasından dolayı meydana gelen yangınların doğaya büyük tahribatlar verdiğini belirten Büyükşehir Belediyesi ekipleri, günlük ortalama 40 anız yangını vakasına müdahale ediyor. Bu rakamın düşürülmesi için vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini de vurgulan Büyükşehir Belediye ekipleri, tarlalarda veya bahçelerde yakılan anız yangınlarına ilişkin kurumlar tarafından cezai işlemlerin uygulanabileceği uyarısında bulundu.

Öte yandan anız yakma konusunda uyarıda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara herhangi olumsuz bir durumda 112’yi arayarak, itfaiye ihbarında bulunmalarını ve adresi en kolay, en doğru şekilde tarif etmelerini istedi.