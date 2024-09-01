Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bünyesine kattığı 20 yeni otobüsü Malatyalıların hizmetine sundu.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi alımı yeni gerçekleştirilen 20 otobüs için hizmet töreni düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde düzenlenen törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, Şirket Genel Müdürleri, meclis üyeleri, siyasi parti il temsilcileri, muhtarlar ile Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Toplu taşımada kullanılmak üzere alınan otobüs tanıtım töreninde konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er göreve geldiği günden beri yapılan hizmet ve yatırımlardan bahsetti. Özellikle Çevre Yolunun hem Malatya’mıza yakışır bir hale getirilmesi hem de bu güzergâhı kullanan sürücülerimiz için daha güvenli hale getirmek için Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelerde bulunarak asfaltlanmasını sağladık. Bu süre içinde sürücülerimiz bir müddet zorluk yaşadılar ancak neticede yolumuz çok daha kaliteli ve güvenli hale geldi. Hemen devamında Turgut Özal (Beylerderesi) Viyadüğü de yine Karayolları tarafından bakıma alındı. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle şehirlererası otobüsler, OSB Personel otobüsleri ve ağır tonajlı araçlar için Kuzey Çevre Yolu – Hekimhan Kavşağından Sivas Yoluna oradan da Çevre Yoluna kadar olan kısmı alternatif güzergâh olarak belirledik” dedi.

“KURUMSALLAŞMA ADINA DA ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsallaşma adına da önemli çalışmaları hayata gerçekleştirildiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Ayrıca bu süre içerisinde Tek Adımda Çözüm Merkezi ve İstihdam Merkezi Projelerimizi de hayata geçirdik. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak kurumsallaşma adına da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de mevcut araç filomuzun yenilenmesi ve güçlendirilmesidir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’mızın yeniden ayağa kalkması ve eski güzel günlerine kavuşmasını sağlamak için hiç durmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, “Büyükşehir Belediyesi olarak 119 otobüsle halkımızın hizmetindeyiz. Malatya genelinde toplam 85 hatta hizmet vermekteyiz. Otobüs filomuz günlük 85 hatta 1395 sefer yapmaktadır. Ayrıca Trambüsler ile de günlük 125 sefer yapılmaktadır. MOTAŞ tarafından günlük taşınan yolcu sayısı yaklaşık olarak 129 bin 276 civarındadır. Bu dönemde bir yandan depremin yaralarını sarmak, bir yandan da şehrimize kazandırmaya çalıştığımız yatırım ve hizmetlerimizi sürdürmek için mevcut araç filomuzu daha da güçlendirmeye karar vermiştik. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak 20 adet son teknoloji ile donatılmış 12 metre uzunluğunda solo tipi BMC marka araçlar alarak otobüs filomuzu güçlendiriyoruz. Araç filomuza katılan yeni araçlarımızın Belediyemize, Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, törene katılan davetlilerle birlikte otobüsleri incelediler.