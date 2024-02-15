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Malatya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısının II. Birleşimi Malatya Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Vahap Erdem Başkanlığı’nda 15 Şubat 2024 Perşembe günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Mazeret dilekçelerinin okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündem maddeleri arasında yer alan bazı maddeler görüşülerek kabul edildi. Diğer gündem maddelerinin ise bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi bir kısmı ise bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelendi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı III. birleşiminin ise 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 15.00’te yapılmasına karar verildi.