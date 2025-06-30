Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve altyapı noktasında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, çalışmalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nin mevcut yolunda 2 kat sathi kaplama çalışması yaparak, buradaki ulaşım ağını güçlendirdi.

Battalgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen altyapı çalışımlarının ardından tahrip olan 2 bin 500 metrelik yolu, 2 kat sathi kaplama yaparak, güvenli ve konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, kentte ve kırsalda yaşanan yol sorunlarını bir bir çözüme kavuşturuyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen yol çalışmalarının bölgeye rahat bir nefes aldırdığına değinen Mehmet Kara, “Uzun yıllardır Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet ediyorum. Mahallemizin yolu yapılmadan önce yazın tozdan kışın çamurdan geçilmiyordu. Şimdi ise altyapı çalışmalarımız tamamlandı ve akabinde de yolumuz yapıldı. Emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve çalışma arkadaşlarına çok çok teşekkür ederim” dedi.

Altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılmadan önce mahallesinde yaşanan zorlukları anlatan Bilal Sevinçtekin, “Yolumuzun kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı çalışmaları yapıldıktan sonra üstyapı çalışmaları da tamamlandı ve mahallemize güzel bir yol yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve ekibinden Allah razı olsun. İnanın ki Bahçelievler Mahallesi’nden Dolamantepe Mahallesi’ne gidene kadar 2 saat geçiyordu. Çünkü her yer toz topraktı ve ulaşım konusundan birtakım zorluklar çekiyorduk. Ayrıca yolun kötü olması nedeniyle okul servis aracı mahallemizin yoluna girmiyordu. Kış mevsiminde çamurdan korunmak adına çocukların ayaklarına poşet bağlayıp, ana yola getiriyorduk ve çocukları okul servis aracına bindiriyorduk. Bu çalışmalardan ötürü emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Gaffar Doğan, mahallesinde yapılan yol çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yolun güvenli ve konforlu bir hale getirildiğini ifade etti.