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Büyükşehir Belediyesi Meclis salonunda gerçekleştirilecek olan toplantıda, 16 Ocak 2024 tarihli toplantıda alınan karar özetinin okunması ve kabulünün ardından ilçe belediyeler için 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli Nazım imar planları görüşülerek karara bağlanacak.

Kuşadası Belediyesi'nden önemli bir yatırım daha

Kuşadası Belediyesi'nden önemli bir yatırım daha

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılı Şubat ayı olağan toplantısını 14 Şubat 2024 Çarşamba günü yapacak. MALATYA (İGFA) - 2024 yılı Şubat ayı Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda 14 Şubat 2024 Çarşamba günü saat 14.00’de gerçekleştirilecek.

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