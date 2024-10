Malatya Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe genelinde yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Büyükşehir ekipleri, Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’nde başlattıkları yol açma ve yol genişletme çalışmalarını tamamlama aşamasına getirdi.MALATYA (İGFA) - Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’ne giden yol, yaşanan 6 Şubat depremleriyle birlikte kullanılamaz hale gelmişti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, bölgenin kayalık olması, yolun kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle risk teşkil eden yola, alternatif yeni yol açarak, güvenli ulaşım ağı oluşturuyor.

Çalışmalar neticesinde açılan yeni yol ile birlikte mahallenin yolları daha konforlu ve daha güvenli bir hale getiriliyor. Yeni açılan yol ile birlikte Darende Uzunhasan Mahallesi’nin yolu Darende ilçe merkezine 15 kilometre daha yakın olacak. Toplamda 6 kilometrelik bir yol çalışmasının yapıldığı bölgede 4 km yeni yol, 2 km yol genişletme çalışması yapılıyor.

BOZKURT, “YOLUMUZUN DARENDE’MİZE VE UZUNHASAN MAHALLEMİZE HAYIRLAR GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Darende ilçesi Uzunhasan Mahallesi’ne gerçekleştirdiği yol çalışmalarından ötürü memnuniyetini dile getiren Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, “Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz ilçemize bağlı Uzunhasan Mahallemizde yol açma ve genişletme çalışmaları gerçekleştiriyor. Uzunhasan mahallemizin yolu 6 Şubat depremlerinden sonra tahrip olmuş ve kullanılamaz hale gelmişti. Bölgenin kayalık ve dik olması ise ayrıca bir sorun oluşturuyor. Sağ olsun Sami Başkanımız bu durumuma kayıtsız kalmadı. Tehlikeli olan mevcut yol yerine yeni bir yol açılıyor. Ayrıca bu yolun bizim içim güvenli olmasının yanı sıra bir avantajı daha var; o da yeni yolun ilçe merkezimize 15 kilometre daha yakın olmasıdır. Yani sadece mahallemizin yolu güvenli hale gelmiyor, aynı zamanda yol mesafesi de kısalıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve çalışma arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yolumuzun da Darende’mize ve Uzunhasan Mahallemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

YİĞİT: “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM”

Uzunhasan Mahallesi’ne yapılan yol çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e teşekkür eden Uzunhasan Mahallesi Muhtarı Ünal Yiğit, “6 Şubat depremlerinden sonra mahallemize giden yolda heyelan oldu ve yolumuz kapandı. Belirli bir süre yolumuzu kullanamadık. Daha sonra yolumuzu kullansak da yolun güvenliği bizi tedirgin ediyordu. Her an bir heyelan olabilir veya bir kaya parçası üzerimize düşebilir endişesi ile yolumuzu kullanıyorduk. 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Sami Başkanımıza yolumuzun akıbeti hakkında bilgiler verdik. Sonra belediye ekipleri Uzunhasan Mahallemize gelerek, hızlı bir şekilde etüt yaptılar ve bize yeni bir yol açtılar. Yolumuzun hemen hemen yüzde 70’i tamamlandı. Yeni yolumuzun yapılmasında bizlere yardımcı olan başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve ekibine şahsım ve mahallem adına sonsuz teşekkür ediyorum. Allah başkanımızdan razı olsun. Yeni yolun açılması bizim için çok güzel oldu çünkü neredeyse hemen her gün yola kaya düşüyordu. Allah şahit ki mevcut yolda seyahat edeceğimiz zaman evdekilerle vedalaşarak çıkıyorduk. Çünkü bu yolda geri dönüp dönmeyeceğimiz belli değildi. Tekrardan emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.