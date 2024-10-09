Engellilerin toplumla bütünleşmesini amaçlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi ile engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yüzme, fitness, para atletizm, okçuluk, eğitsel oyunlar, masa tenisi, bilek güreşi gibi aktivitelerin yapılabileceği çok yönlü bir merkez olarak hizmet veriyor.

Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yarı olimpik yüzme havuzu, alanında uzman yüzme hocaları ile bir yandan engelli vatandaşlara hizmet verirken bir yandan da fizik tedavi gören engelli vatandaşların yeniden sağlığına kavuşması, normal hayatlarına devam etmeleri hususunda yardımcı oluyor.

Yarı olimpik yüzme havuzuna kayıtlı yüzlerce engelli ve bugüne kadar yüzme kurslarına devam eden binlerce engelli vatandaşın, Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden son derece memnun olduğu ifade edildi. Hidroterapi hizmetinin de verildiği merkezde, yeniden sağlığına kavuşmak için 30 vatandaş da hidroterapi hizmeti alıyor.