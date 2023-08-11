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Yapılan yüzde 138’lik zamla birlikte Haziran'da 630 TL olan ESOS kartı bin 500 TL çıkarılmış oldu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, personellerin alış veriş (ESOS) kartına yüzde 138 oranında zam yapıldığını açıkladı. MALATYA (İGFA) - Malatya büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, asrın felaketinin yarattığı yaraların sarılması noktasında fedakârca çaba harcayan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan personellerin 2023 yılı Haziran döneminde 630 TL olan ESOS kartlarına yüzde 138 zam yaparak bin 500 TL’ye yükselttiklerini duyurdu.

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