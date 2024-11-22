Malatya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Nikâh Sarayında bir program düzenledi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü Programı düzenledi.

Nikâh Sarayında gerçekleştirilen Öğretmenler Günü programına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakın, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, 6 Şubat depreminde ve 2013 yılında Doğanşehir İlçesinden dönüşte trafik kazası sonucu şehit olan öğretmenlerin aileleri ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Düzenlenen program sırasında öğretmenler adına söz alan Leyla Karadağ, “Bugün, öğretmen olmanın yüceliğine ve bu kutsal görevi omuzlayan tüm öğretmenlerimizi onurlandırmak için burada bir araya geldik. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir ve bu yolda Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır." sözü bize ışık tutmaktadır.

Öğretmenlik, bilgi aktarmanın ötesinde, bir yürek işidir. Bizler sadece bilgi veren değil; yol gösteren, şekillendiren, rehberlik eden, ilham veren kişileriz. Çocuklarımızın dünyaya bakış açısını, değerlerini ve hayallerini şekillendirirken, onların kalplerine ve zihinlerine dokunuyoruz” dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır tarafından 6 Şubat depreminde ve 2013 yılında Doğanşehir İlçesinden dönüşte trafik kazası sonucu şehit olan öğretmenlerin yakınlarına çiçek takdim ettiler.