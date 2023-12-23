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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleriyle İsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile yapılan görüşmeler neticesinde Malatya’ya kazandırılan 310 adet kalıcı nitelikte geçici konutun çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çamurlu Mahallesi sınırları içerisinde ilgili firmaya tahsis edilen 55 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 31 metrekare büyüklüğündeki 1+1, 310 adet geçici konut alanında tesviye işlemleri tamamlanma aşamasına geldi. Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından alt yapı çalışmalarına geçileceğini söyleyen Başkan Gürkan, geçici konutların 2 ay gibi kısa bir süre zarfında teslim edileceğini sözlerine ekledi.

310 geçici konut alanında incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, “İsviçre Merkezli Finans Kuruluşu ile Büyükşehir Belediyemizin ortak protokol çerçevesinde yaptığı 310 konutun tesviye çalışmaları devam ediyor. Tesviye işlemleri tamamlandıktan sonra MASKİ Genel Müdürlüğümüz hemen altyapı çalışmalarına başlayacak. MESTON şirketimizde gerekli temel çalışmalarını tamamlaması ile birlikte İsviçre firması 2 ay gibi kısa bir zaman içerisinde 310 adet 1+1 konutu tamamladıktan sonra konutlarımızı faaliyete geçireceğiz. Ayrıca yabancı menşeili finans kuruluşlarıyla ve yardım kuruluşlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı sonu mart ayı başında buradaki konutlarımızın hak sahiplerine teslim edilmesi için gayretlerimiz devam edecektir. Bu çalışmalarımızın Malatya’mıza ve Malatyalı hemşerilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.

Bilindiği üzere geçici çarşı ile ilgili çalışmalar olsun şehrimizin merkezindeki kalıcı iş yerleri ve konutlarla alakalı çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gerek Emlak Konut gerek TOKİ gerekse de belediyemiz ile birlikte şehrimizin merkezindeki çalışmaları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi.