Malatya Büyükşehir Belediyesi, 14-15 Ağustos tarihleri arasında “Resmi Yazışma Kuralları ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu” konularında katılımcılara eğitim düzenliyor.MALATYA (İGFA)- Malatya Büyükşehir Belediyesi, personellerin kurum içerisindeki fiziki ve çevrimiçi yazışmalardaki hizmet kalitesinin daha da yükseltilmesi noktasında hizmet içi eğitim programlarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin hem hizmet kalitesini artırmak hem de personellerin kurum içerisindeki iletişimini güçlendirmek amacıyla düzenlediği eğitim programları 14-15 Ağustos tarihleri arasında öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi (MABESEM) Konferans Salonunda yapılan hizmet içi eğitimlerinin ilk programı, 14 Ağustos Çarşamba Günü (bugün) Turgut Özal Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezinden Öğretim Görevlisi Cumali Aydoğan, tarafından verildi.

Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı eğitim planlaması kapsamında sürdürdüğü hizmet içi eğitimlerinde “Resmi Yazışma Kuralları ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu” konuları ele alındı. Eğitime Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ve çok sayıda personel katıldı.