Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ) bünyesindeki toplu taşıma araçlarında ve özel halk otobüslerinde klimaların kontrollerini gerçekleştirdi.MALATYA (İGFA) - Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği şu günlerde vatandaşlarımızın daha rahat ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla MOTAŞ, gerek şirkete ait olan araçlarda gerekse özel halk otobüslerindeki kontrollerini sıklaştırdı.

Ulaşımda hizmet kalitesini artırmak amacıyla toplu taşıma araçlarının bakım ve onarım işlerini periyodik bir şekilde sürdüren MOTAŞ, hem özel halk otobüslerini hem de bünyesindeki toplu taşıma araçlarının bakımlarını belirli aralıklarla denetleyerek, olası sorunların ve arızaların önüne geçiyor.

Öte yandan düzenli olarak araçların klima bakımlarını da aksatmadan yapan MOTAŞ ekipleri, artan sıcaklara karşı vatandaşların daha rahat ve daha serin bir ortamda seyahat etmeleri için gayret sarf ediyor.