Malatya'da Doğanşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor.MALATYA (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Doğanşehir Belediyesi’nin sahada elini güçlendirecek ve hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak amacıyla sıfır kilometre 1 adet arazöz, 1 adet çöp kamyonu ve 1 adet kepçe desteği verdi.



Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Türkiye Belediyeler Birliği’nin hibe araçları ve iş makinesi ile şehrin yeniden inşası ve gelişimi için katkı sağlayacağını söyledi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve Milletvekili Veli Ağbaba’yateşekkür eden Başkan Mehmet Bayram, "Belediyemiz araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Belediyemize Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 1 adet Arazöz, 1 adet Çöp Kamyonu ve 1 adet Kepçe hibe edilmiştir. Yapılan destekten dolayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve TBB Encümenlerine ayrıca bu süreçte çok desteği olan CHP Malatya Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim." dedi.