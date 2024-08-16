Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in projelerinden biri olan Malatya İstihdam Merkezi’nin açılışı Malatya Park AVM önünde geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.MALATYA (İGFA) - Her alanda olduğu gibi Sosyal Belediyecilik kapsamında da önemli çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, Malatya İstihdam Merkezi Projesini hayata geçiriyor.

İş arayanlar ile işverenleri doğru işe doğru insan ilkesiyle buluşturmayı amaçlayan Malatya İstihdam Merkezi Projesi ile hem bireylerin kariyer gelişimine katkıda bulunmak hem de şehrin ekonomik gücünü artırmak amaçlanıyor.

Göreve geldiği günden beri seçim sürecinde söz verdiği projeleri bir bir hayata geçiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya İstihdam Merkezi’nin açılış konuşmasında, “Değerli hemşehrilerim gerek seçim döneminde gerekse de seçimden sonra ‘önceliğimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına ve iş yerine erişmesidir’ dedik. Bu kapsamda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve bakanlığımıza bağlı olan TOKİ, Emlak Konut gibi kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyemizle yaptığı çalışmalar neticesinde kalıcı iş yerleri ve kalıcı konutların inşasında çok hızlı bir ivme aldık. Rezerv alanlarına baktığımız zaman çok sayıda rezerv alanının ihalesi yapılmış durumdadır. Ağustos ayı içerisinde ise hemen hepsinin ihalesi yapılmış olacak. Ayrıca yaklaşık 3 bin TOKİ konutumuz kuraya hazır vaziyette, ekim ayı sonu itibariyle de yaklaşık 8 bin konut teslim edilecek. Tabii çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek" diye konuştu.