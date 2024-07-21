Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 26’ıncı Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali bütün hızıyla devam ederken, Oğuzhan Koç’un sahne almasıyla eğlence ve coşku doruk noktaya ulaştı.MALATYA (İGFA) - Malatya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivalşi'nde Oğuzhan Koç rüzgarı yaşandı.

Telefon ışıklarını ve kameralarını açarak ünlü sanatçıya eşlik eden Malatyalı müzikseverler unutulmaz bir geceye imza attı.

Konser öncesinde Malatyalılara hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Depremden dolayı bir fiziki enkaz var ama Malatya’mızın da normalleşmeye ihtiyacı var. Elbette ki bunu her alanda yapacağız. Gençlerimizin ve bizlerin normalleşmeye ihtiyaçları olduklarını gördük. Biz de 26’ıncı Kayısı Festivali’ni fırsat bilerek, ‘bu işe kapı aralayalım’ dedik” şeklinde konuştu. Filistin’de yaşanan savaşlara da değinen Başkan Sami Er, “Gönül coğrafyamızda sıkıntılar var, bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef Filistinli kardeşlerimiz zulüm altında onları unutmayacağız. Elbette ki normalleşme adına birtakım etkinlikler yapacağız ama Filistinli kardeşlerimizin sıkıntılarına da ortak olacağız. Onları her zaman gönlümüzün en iyi yerinde tutacağız” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına da teşekkürlerini ileten Başkan Er, konuşması sonrasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal Türkiye birincisi olan Arda Taşdemir’e ödülünü takdim etti. Başkan Er “Malatya’mızın gururu Arda kardeşimi ve ailesini tebrik ediyorum. Belediye olarak eğitim hususunda Arda kardeşimize ve birçok gencimize katkıda bulunacağız” diye konuştu.

Ayrıca 26’ıncı Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında ‘Kernek Onur Ödülleri’ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a, Malatyalı İş İnsanı ve Doğanşehir Eski Belediye Başkanı merhum Vahap Küçük’e, Araştırmacı-Tarihçi –Yazar merhum Celal Yalvaç’a, Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent’e ve Yazar Hasan Hüseyin Karatay’a verildi.