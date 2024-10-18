Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depremleri sonrası Malatya il genelinde başlattığı yoğun altyapı çalışmalarına devam ediyor.MALATYA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Akçadağ İlçesi Sahilköy Mahallesi’nde 1.500 metre içmesuyu, 330 metre kanalizasyon hattı ve 100 ton kapasiteli içme suyu deposu inşa ediliyor.

Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sahilköy Mahalle Muhtarı Mehmet İnal: “Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü, deprem konutları inşaatı başladıktan sonra mahallemize ek bir depo yaptı. Mevcut depomuz yetersizdi. Ayrıca, kanalizasyon çalışmaları da gerçekleştirildi. Deprem konutları tamamlandıktan sonra vatandaşlarımız bu hizmetlerden yararlanacak. Bu çalışmalar için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’e ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese minnettarız.” dedi.

Malatya genelinde altyapı çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade eden MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “6 Şubat depremleri sonrasında Malatya genelinde altyapı çalışmalarına hız verdik. Depremin etkilediği bölgelerde su ve kanalizasyon hatlarını yenileyerek vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sahilköy Mahallesi’nde yaptığımız 1.500 metre içme suyu hattı, 330 metre kanalizasyon hattı ve 100 ton kapasiteli su deposu, bu süreçte attığımız önemli adımlardan sadece biridir. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve her türlü zorluğa rağmen hizmetlerimizi vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaştıracağız” dedi.