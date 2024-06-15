Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu tarafında başlatılan Malatya Kültürel Miras Okulu derslerinin birinci dönemi sona erdi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Kent Konseyi Tarih ve Kültür Mirası Çalışma Grubu Temsilcisi Tarihçi – Yazar Orhan Tuğrulca ilk dönemin sona ermesi ile birlikte bir açıklamada bulundu. Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda açıklama yapan Tarihçi – Yazar Orhan Tuğrulca, “Malatya Kent Konseyi Tarih ve kültürel Miras Çalışma Grubu olarak, Malatya’nın tarihi ve kültürel birikimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2024 yılı Ocak ayında başlattığımız “Malatya Kültürel Miras Okulu” projemizin birinci dönemini bitirmiş bulunuyoruz. Malatya tarihi ve kültürel mirasını merkeze alan ve üç haftada bir tekrarlanan oturumlarımıza Eylül ayında tekrar başlamak üzere ara veriyoruz” dedi.

Malatya Kültürel Miras Okulu Projesinin ikinci döneminin Eylül ayında başlayıp Aralık ayında son bulacağını belirten Tuğrulca, “Malatya ölçeğinde tarihi ve kültürel mirasımızı tanıtmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz oturumlarımıza sunumları ile katkı sağlayan akademisyenlere, araştırmacılara ve ilgi duyan katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu oturumlar sırasında bizlere her türlü kolaylığı gösteren başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve Kent Konseyi Başkanımız olmak üzere, Genel Sekreterliğimize ve sekretarya çalışanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz ”diye konuştu.