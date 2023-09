Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü personelleri Kızılay’a kan bağışında bulundu. MASKİ Genel Müdürlüğü ana hizmet binasında yapılan kan bağışı etkinliğine MASKİ personelleri yoğun ilgi gösterdi.MALATYA (İGFA) - Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi Kan Bağışı Kazanım Uzmanı Ahmet Çelik, MASKİ personellerinin 50 ünite kan bağışında bulunduğunu ifade ederek, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.

Bir ünite kanın bin can kurtaracağına dikkat çeken MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya Kızılay Kan Bağışı Merkezi’nin 3 ayda bir MASKİ Genel Müdürlüğü’nde kan bağışı etkinliği yaptığını söyledi.

MASKİ personellerinin her zaman kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Mert, “Kan bağışında bulunan tüm personellerimize çok teşekkür ediyorum. Bir ünite kan bir can kurtarır. Toplum olarak duyarlı olmak durumundayız. Ne zaman nerede başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Her an kan lazım olabiliyor. Bu nedenle kan bağışını belirli aralıklarla yapmamız lazım. Unutmayalım ki bu kan bir gün bize veya sevdiklerimize de lazım olabilir. Çünkü kan hayat demektir” dedi.