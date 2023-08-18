MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Su yaşamdır. Bunun korunması gerekir. Malatya deprem bölgesinde yer alan bir ilimiz. Bundan sonra yapacağımız en küçük çalışmayı bile depremleri göz önünde bulundurarak yapacağız” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, küresel ısınma, iklim değişikliği ve fay hatlarının yoğun bir şekilde bölgedeki haraketliliğini göz önüne alarak, yapacağı altyapı çalışmaları için kolları sıvadı.

Olası yaşanabilecek depremler için özellikle yeni yapılan içme suyu depoları 9.0 şiddetindeki depremlere bile dayanacak güçte olacak.

Çalışmalar kapsamında, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 7 adet ayaklı su deposunun yenilerinin yapımına başlandı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü Yapı Şube Müdürü Osman Beykendi, MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin ve Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, Bahri Mahallesi’ni besleyecek olan yeni su deposunda incelemelerde bulundular.

Çalışmalardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Akçadağ İlçesi Bahri Mahalle Muhtarı Yusuf Duman, “Ayaklı su depomuzun yapılmasında emeği geçen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Şu an bizim depomuzu 40 gün içinde teslim edeceğini söylüyor. Burası eski belde olup büyük bir mahalle olduğunda su sıkıntımız hat safhadaydı. Bu süreçte emeğe geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İlbank Elazığ Bölge Müdürlüğü Yapı Şube Müdürü Osman Beykendi ise, “Öncelikle tüm ülkemize geçmiş olsun. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız asrın felaketi sonucu Malatya ilimizde ayaklı depolardan ilk depomuzun temel atmasını yapıyoruz. İlk betonumuzu döktük. Sıkıntılı bir süreç, çalışmalarımızı elimizden geldiği kadar hızlı bir şekilde insanlarımızı mağdur etmeden güvenli bir şekilde depolarımızın inşaatlarını tamamlayarak hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Süleyman Şahin, “Bahri Büyük bir mahalle. 6 Şubat depreminde Bahri mahallesindeki 2 ayaklı su depomuz tamamen yıkılmıştı. Bunu da işletmeci dairemizle birlikte suyu direk bağlayarak verdik. Yıkılan 7 tane ayaklı depomuzdan 300 metreküp olan ayaklı depomuzu Bahri mahallemizde başlatmış bulunuyoruz” dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, “Asrın felaketini yaşadık. Doğal olarak altyapımızda çok büyük zarar gördü. Ancak, bundan sonra yapacağımız çalışmalar için plan ve proje değişikliğine gidiyoruz. En az 9.0 şiddetindeki depremlere dayanıklı altyapı inşa etmek için çalışmalarımıza başladık” dedi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın şehrin yeniden ayağa kalkması noktasında verdiği talimatları tek tek yerine getirmeye gayret ettiklerini aktaran Mert, “6 Şubat 2023 büyük felaketin arkasından biz İller Bankamızla birlikte çok hızlı bir şekilde istişare ettik. Toplamda 8 tane depomuz tamamen yıkıldı. Temelini attığımız depomuzun yüksekliği 36 metre. Ayaklı depoların maliyeti yüksek hem de yapımı meşakkatli. Sadece1 depoda 150 ton demir kullanılıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın talimatlarıyla biz depremin ilk gününden itibaren tüm ekibimizle birlikte sahadayız. Bu süreçte sürekli bize destek veren İller Bankamıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bizimle beraber depremi yaşadılar Elâzığ’dan geldiler, bizimle beraber hareket ettiler bizimle beraber yaşadılar. Şimdi ilk depomuzun temelini atıyoruz. Bu şekilde 7 tane depo yapacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkür tabi ki Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan başkanımıza. Bize bu konuda çok ciddi yetki ve destek verdi. MASKİ Genel Müdürlüğü bütün ekipleri ile birlikte sahada. Şu an her ilçede 10-15 tane ekibimiz var. İnsanlar merkezde deprem olunca, kırsaldaki mahalleler de 5 katına çıktı. Bundan dolayı kırsala verdiğimiz su da 5 katına çıkacak. Depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz. Depomuzun Bahri Mahallemize, Malatya’ya, şehrimize hayırlı olsun” dedi.