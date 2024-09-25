Malatya’da üniversite kazanan öğrenciler için Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri (MOTAŞ), İnönü Üniversitesi merkez kampüsünde Tanıtım ve Bilgilendirme Standı açtı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve kültürel hizmetlerinin tanıtıldığı, şehir ile ilgili merak edilenlere cevap verildiği stantta, üniversiteyi yeni kazanmış ve ilk defa kart çıkaracak öğrencilere yerinde otobüs kartı çıkarma işlemi gerçekleştiriliyor.

23-27 Eylül tarihleri arasında hizmet verecek olan standa öğrenciler, kimlik bilgileri ve öğrenci belgeleri ile MOTAŞ öğrenci kartını çıkarabiliyor. Ayrıca açılan standa MOTAŞ ekipleri, yerinde otobüs kartı çıkarma işlemi yaparken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ise çay, kahve, su, kek ve meyve suyu ikramında bulunarak Malatya hakkında bilgilendirme yapıyor.

Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu uygulamanın öğrencilere büyük kolaylık sağladığını ifade eden İlahiyat Fakültesi öğrencisi Muhammed Yılmaz, “Malatya Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu bilgilendirmelerden ve toplu taşıma kartını yerinde çıkarma hizmetinden çok memnun kaldım. Biz öğrencilere çok büyük kolaylık sağlandı. Belediyemizin hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.

Yerinde kart basım işlemi ile öğrencilere önemli bir yardım yapıldığının altını çizen öğrenci Ahmet Burak Akın, “Öğrenciler olarak Büyükşehir Belediyemizin bu bilgilendirmelerinden ve yerinde kart basımı hizmetinden dolayı çok mutluyuz. Belki de bu stant açılmasaydı öğrenci otobüs kartımı zor çıkaracaktım. Sağ olsunlar bu uygulama ile bizlere çok yardımcı olundu. Allah devletimizden de belediyemizden de razı olsun” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden İngiliz Dili Edebiyatı Bölümü Öğrencisi Ece Erbaş, “Büyükşehir Belediyemize ve MOTAŞ’a çok teşekkür ederim, sağ olsunlar hizmeti ayağımıza kadar getirdiler. Buraya gelmeselerdi şehrin merkezine kadar gidip işimizi öyle halledecektik ki bu da bizibiraz zorlayacaktı. Bu uygulamadan dolayı Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi’nde eğitime başlanan ilk günde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in mesajının yer aldığı broşür ile öğrencilerin istek ve taleplerini hızla bir şekilde iletebilecekleri Tek Adımda Çözüm (TAÇ) Merkezi’nin iletişim bilgilerinin yazıldığı broşürler de dağıtıldı.