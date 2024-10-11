Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnönü Üniversitesi Kampüsü’nde Tanıtım ve Bilgilendirme Standı açtı.MALATYA (İGFA) - 7-11 Ekim tarihleri arasında üniversite öğrencileri ve öğrenci toplulukları için açılan Tanıtım ve Bilgilendirme Standında Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin gençliğe yönelik yaptığı çalışmalar ile Gençlik ve Spor Merkezleri’nde verilen hizmetler hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapıldı.

Gençlik ve Spor Merkezinde gerçekleştirilen ve faal bir şekilde sürdürülen aktiviteler ile ilgili bilgilendirme yapan ekipler, daha sonra Gençlik ve Spor Merkezine üye olmak isteyen öğrencilerin üye kayıtlarını ücretsiz bir şekilde yaptılar. Öğrenciler tarafında yoğun katılımın gösterildiği stantda çay, kahve, su, meyve suyu ve kek gibi ikramlarda bulunuldu. Ayrıca öğrencilerin taleplerini hızla bir şekilde iletebilecekleri Tek Adımda Çözüm (TAÇ) Merkezi’nin iletişim bilgilerinin yazıldığı broşürler de dağıtıldı.

Öte yandan öğrencilere, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın Sanat Sokağında bulunan Gençlik Merkezi, İnönü Mahallesi’nde yer alan Dijital Gençlik Merkezi, Yaşam ve Spor Merkezi, tesisler ve kütüphaneler ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirmeler de yapıldı.