Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 6 Şubat depreminin ardından şehrin altyapısını yeniden inşa etmek için çalışmalar gerçekleştiriyor.MALATYA (İGFA) - Çalışmalar kapsamında; Yeşilyurt İlçesi Tepeköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen7 bin 950 metrelik kanalizasyon hattı çalışmalarının 6 bin 450 metrelik kısmı tamamlandı.

1500 metrelik kısmı devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Tepeköy Mahallesi’nin kanalizasyon altyapısı yenilenmiş olacak.

Battalgazi ve Yeşilyurt başta olmak üzere 13 ilçede içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların istek ve taleplerini dikkate alarak yatırımlar yapıyor. Malatya’nın yeniden ayağa kalkması için gerekli plan ve projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Yapılan yatırım çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini belirten Tepeköy Mahalle Muhtarı Bekir Toprak: “Mahallemize yapılan kanalizasyon hattı çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.