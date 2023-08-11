Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu ortağı olduğu Yazıhan ilçesinde yapımı devam eden 312,82 hektaralan üzerine kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine 60 milyon TL ek ödenek tahsis edildi.MALATYA (İGFA) - Malatya’nın Yazıhan İlçesinde kurulacak olan 312,82 hektar arazi üzerinde, toplamda 1900 büyükbaş işletme olmak üzere toplamda 157 adet işletme Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Malatya’ya ve Yazıhan İlçesine hem ekonomik hem de istihdam noktasında büyük katkı sağlayacak.

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde; 1 Adet 150 baş/gün Kapasiteli Et Kombinası, 1 Adet Soğuk Hava Deposu, 1 Adet 5 MGV Gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES), *3 Adet 5.500 m3 Kapasiteli 5 MGV Gücünde Biyogaz Tesisi, 1 Adet Yem Fabrikası yapımı gerçekleştirilecek olup; inşaat alanında yapılan iş grupları ise şöyle:

Yol İnşaatı, içme suyu ve şebeke inşaatı, içme suyu depo inşaatı, elektrik, Telekom, içme suyu depo elektrik ve himaye çiti inşaatı çalışmaları.