Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan Polis Kantininde çalışmalar tamamlandı.MALATYA (İGFA) -Yeşilyurt ilçesi Yakınca- Özal Mahallesi’nde yer alan mevcut Polis Kantininin ihtiyaçlara cevap verememesi nedeniyle Yeşilyurt ilçesi Karakavak Mahallesi’ne inşa edilen yeni Polis Kantini, günümüz şartlarına uygun, modern ve kullanılabilirlik açısından ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde yapımı tamamlanan Polis Kantininin toplam proje alanı 4 bin 265 metrekare, kapalı inşaat alanı 2 bin 250 metrekare, inşaat oturum alanı ise 1000 metrekare.

Öte yandan toplam bedeli 30 milyon TL olan Polis Kantininin 1000 metrekarelik bodrum alanında depo alanı, sığınak, mal kabul, pano odası, su deposuyer alırken, bin 250 metrekareden oluşan zemin katında market alanı, et, sebze-meyve soğuk oda, ofisler, yemekhane, mescit ve sistem odası bulunuyor.