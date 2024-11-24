Malatya’da kar yağışının başlaması ile birlikte Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı gerekli tüm tedbirleri aldı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, teknik ekibi ile yaptığı koordinasyon toplantısının ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, karla mücadele çalışmaları için 269 araç ve 1046 personelin 34 noktada hazır bekletildiğini duyurdu.

İlçe belediyeleriyle koordineli olarak toplamda 337 araç ve 1285 personelin 56 noktada görevlendirildiğini belirten Başkan Er, ayrıca 9 bin ton tuz stokuyla don olaylarına karşı da hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Başkan Er, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, Ulaşım Hizmetleri Dairesi, Zabıta Dairesi, İtfaiye, Temizlik İşleri ve MASKİ ekiplerinin kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı 24 saat görev başında olduğunu vurguladı.

Başkan Sami Er, hemşehrilerinden yoğun kar yağışı süresince özel araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmamalarını ve zincirsiz trafiğe çıkmamalarını istedi.

Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesinin trafikteki aksaklıkları azaltacağına dikkat çeken Başkan Er, vatandaşların bu konuda hassasiyet göstermelerini rica etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, soğuk kış günlerinde sokakta kalan vatandaşları da unutmadı. Başkan Er, 444 51 44 numaralı Tek Adımda Çözüm Merkezi’ni arayan evsiz vatandaşların barınma ihtiyaçlarının Belediyenin imkânlarıyla karşılanacağını açıkladı.